Il Capodanno 2021, vista l’emergenza Covid, quest’anno verrà festeggiato in maniera molto più sobria viste le ultime ordinanze. Anche il classico conto alla rovescia che tiene incollati alla tv milioni di italiani deve fare i conti con il virus. Canale 5 infatti, per l’occasione del Capodanno, ha modificato il suo palinsesto.

Il classico “Capodanno in musica”, presentato da Federica Panicucci, quest’anno non andrà in onda. A sostituirlo sarà il Grande Fratello Vip. Il 31 dicembre, infatti, a partire dalle 21, i concorrenti della casa più spiata d’Italia, saranno in diretta tv, capitanati dal conduttore Alfonso Signorini.

Il cambio di palinsesto

Il Capodanno di Canale 5, partirà subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente Mattarella. Dalle 21 quindi a prendere la linea sarà proprio il Grande Fratello Vip, che accompagnerà gli italiani verso l’anno nuovo. Tale modifica, però, è avvenuta pochi giorni fa.

Il palinsesto di Canale 5, come ogni anno, prevedeva il “Capodanno in Musica” condotto dalla Panicucci. Stando però a quanto dichiarato da Tv Blog, la soppressione del programma era una voce che circolava da alcuni giorni, e che oggi ha trovato conferma. Il reality sarà dunque anticipato al giovedì, per la messa in onda straordinaria nella notte di San Silvestro.

Il Grande Fratello Vip si conferma, dunque, colonna portante del palinsesto di Canale 5. In un anno assai particolare, dove il Natale, ma soprattutto il Capodanno saranno molto sobri, per evitare assembramenti.

Il Capodanno delle reti concorrenti

Se il Capodanno di Canale 5 ha subito un cambio di rotta, il discorso è diverso per le reti concorrenti. Infatti, resta invariata la programmazione de “L’Anno che verrà” su Rai1, con Amadeus che festeggerà l’ultimo dell’anno dalle acciaierie di Terni, (salvo problematiche dell’ultimo minuto per la sede scelta).

La7 ha, invece scelto una programmazione atipica. Infatti, il 31 dicembre andrà in onda una puntata speciale di Propaganda Live, trasmissione, questa, che abitualmente va in onda il venerdì, anticipata, però proprio per l’occasione della notte di San Silvestro.

