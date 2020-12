“Ci stiamo attrezzando per vaccini anti-Covid. La prima decade di gennaio faremo esercitazione generale per verificare piano organizzativo messo in piedi. Seguiremo in maniera puntale, stiamo fornendo dei congelatori a meno 80 gradi per essere in piedi a gennaio piano di vaccinazioni straordinario. Anche su questo saremo regione all’avanguardia in Italia”. Sono queste le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel consueto appuntamento del venerdì.

“La Regione Campania sarà quella che esce dal covid prima delle altre e meglio delle altre e in un contesto di totale trasprarenza, un po’ di pazienza ma ci stiamo arrivando – ha detto De Luca -. I dati dei decessi Covid, la Campania rimane quella con la percentuale più bassa di mortalità Covid. Per quanto riguarda i ricoveri dei pazienti Covid non abbiamo nessuna difficoltà. Terapie intensive sono occupate tra i 160 e i 180 dei ricoveri. La percentuale di occupazione è del 27%. Abbiamo una situazione di ottima tenuta. La Campania è la regione tra quelle che fa più test veri al giorni, test molecolari vera, non test truffa. Oggi trasmettiamo i risultati dei tamponi in 24 ore con un sms. Anche per le vaccinazioni la Campania è all’avanguardia”.

Poi il presidente chiarisce che “Dalla prossima settimana potremo aprire le attività chirurgiche sospese, riattiviamo attività che avevamo sospeso”.

