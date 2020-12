E’ nata la figlia di Stash: il cantante dei The Kolors è diventato papà questa mattina.

Il cantante ed ex giudice di Amici lo ha fatto sapere ai fan sui suoi social. “È appena nata Grace – ha scritto – e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri!”.

Solo qualche giorno fa Stash aveva pubblicato su Instagram diversi video e post dedicati alla figlia in arrivo. “Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! – aveva scritto a corredo di uno scatto in cui sorrideva, accarezzando il pancione di Giulia -. E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa…eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te. Ci riuscirò! Ti aspettiamo!”.

Poco dopo l’artista di Amici aveva postato un video in cui suonava per il pancione della compagna. “Mi sa che questa è l’ultima che sentirai da lì dentro”, aveva scritto il cantante