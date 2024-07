Siamo entusiasti di annunciare il lancio di 20Seconds, l’app innovativa che trasforma la ricerca di lavoro e l’assunzione di personale in un’esperienza dinamica e coinvolgente. Disponibile per tutti i dispositivi Huawei, Android e Apple, 20Seconds è il primo “work talent show” al mondo che connette talenti e aziende in modo mai visto prima.

20Seconds: l’App rivoluzionaria che ridefinisce la ricerca di lavoro e talenti

Un Social Network che aiuterà a selezionare i collaboratori e a quest’ultimi darà la possibilità di entrare nel vivo dell’azienda prima di una ipotetica candidatura. Il primo “work talent show” al mondo perché oltre a mettere in connessione persone e aziende, poniamo i lavoratori in una competizione creativa per far emergere i migliori talenti e raggiungere in minor tempo i propri obiettivi.

Saranno poi gli stessi utenti, aziende e lavoratori ad essere i giudici di questo “show” che, tramite le interazioni, ovvero like, commenti e condivisioni giudicheranno le migliori performance. Alla fine vince chi riesce a trovare il miglior talento per la propria azienda o chi trova il lavoro dei propri sogni nell’impresa che ha seguito attraverso i video di presentazione.

Un nuovo paradigma nella ricerca di lavoro

Immaginate un mondo in cui la ricerca di lavoro diventa uno spettacolo di talenti. Con 20Seconds, ogni individuo ha esattamente 20 secondi per impressionare e mostrare le proprie abilità attraverso brevi video che catturano l’essenza della loro professionalità così come le aziende mostreranno la loro vision e la loro realtà. Questa app rivoluzionaria non è solo una vetrina per chi cerca lavoro, ma anche un terreno fertile per le aziende alla ricerca di quella scintilla di genialità che può accendere l’innovazione all’interno delle loro squadre.

Come funziona

La piattaforma di 20Seconds è semplice e intuitiva. Dopo aver registrato il proprio profilo – che tu sia azienda, un investitore o un lavoratore – e specificato l’ambito lavorativo, gli utenti possono pubblicare i loro video. La home page mostrerà i migliori video scelti dall’algoritmo proprietario – fra chi cerca e chi offre una posizione lavorativa – in base alle preferenze degli utenti, facilitando la connessione diretta e significativa tra talenti e aziende. L’app offre un’interfaccia utente di qualità e un’esperienza di navigazione fluida, rendendo l’interazione un piacere. Tutto questo è completamente gratuito, senza costi nascosti.

Caratteristiche principali

• Offerte di lavoro su misura: i Talent Creator possono filtrare le posizioni aperte in base alle loro competenze, interessi e posizione geografica.

• Chat diretta con le aziende: lavoratori e aziende possono comunicare direttamente all’interno dell’app con un sistema di messaggistica integrato.

• Profilo professionale personalizzato: i lavoratori e le aziende possono creare un profilo dettagliato che mette in risalto le loro competenze, personalità e talento.

La sezione Progetti

La killer feature di 20Seconds è la sezione Progetti, dove gli utenti possono pubblicare video premium di massimo 3 minuti. Qui, imprenditori e innovatori possono presentare idee di progetto, team e piani di sviluppo a potenziali investitori. Questa sezione offre una maggiore visibilità e accesso a un vasto network di professionisti, facilitando la ricerca di finanziamenti e la crescita delle attività.

Un’app pensata per chi cerca e offre lavoro

Che siate imprenditori alla ricerca del candidato perfetto o professionisti desiderosi di condividere le vostre competenze, 20Seconds è il luogo dove il vostro talento può davvero brillare. Unitevi in questo viaggio innovativo e lasciate che il mondo veda le vostre capacità con 20Seconds.

Scopri, Cerca, Filtra e Interagisci

Esplora il mondo del lavoro da una nuova prospettiva, cerca il lavoro dei tuoi sogni, visualizza risultati in base alle tue preferenze e resta aggiornato sulle interazioni del tuo profilo grazie alle notifiche e ai messaggi istantanei.

Con 20Seconds, il talento incontra l’opportunità in un modo completamente nuovo e competitivo. Scarica l’app oggi stesso e trova il lavoro dei tuoi sogni.

