Fabrizio Corona convola a nozze con una 47enne campana. Si chiama Pasqualina del Grosso, detta Lia, classe 1973. A rivelarlo il sito Dagospia, che avrebbe preso visione delle pubblicazioni affisse al comune di Milano il 19 novembre scorso.

Secondo la legge, dopo le pubblicazioni, la coppia ha 180 giorni di tempo per convolare a nozze. Successivamente alla rivelazione, sono emersi i dettagli sull’identità della promessa sposa di Crona: si chiama Pasqualina. I due starebbero insieme già da cinque anni. Lei sarebbe pazza di lui. Non solo qualche tempo fa Nina Moric, ex moglie di Corona, rivelava su Instagram che Corona era già sposato con una donna di 50 anni (oltre a far sapere al pubblico che l’ex marito aveva anche una tresca con la modella Mariana Rodriguez).

Lia è nata ad Avellino il 2 settembre 1973 (ha dunque un anno in più di Corona, che è nato il 29 marzo 1974), è titolare di una società di eventi e pubbliche relazione. Oggi è General manager e amministratrice unica presso Luxury Events Ldg, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi, comunicazione e talenti, che ha sedi a Verona, Milano e Montecarlo. E intanto sul suo profilo instagram è comparsa una nuova foto: due fedi nuziali, e questa didascalia: “Quanto tempo è per sempre? A volte solo un secondo. E quanto tempo è un secondo? Quando ami, un’eternità”.

In queste ore su internet si sono scatenati i commenti sulla nuova fiamma di Corona. In molti hanno malignamente ironizzato sul suo aspetto fisico. E c’è chi ha evidenziato la differenza tra la 47enne e le vecchie fidanzate di Corona. Lia si distingue per l’aspetto di sicuro meno eccentrico e meno appariscente della abituali frequenatrici dell’ex re dei pararazzi. Inoltre è una presenza molto discreta sui social: pochissime foto e pochissimi follower. L’esatto contrario del suo promesso sposo.

