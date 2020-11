Altri 322 contagi negli ultimi quattro giorni a Giugliano. Si registra un nuovo incremento significativo nella terza città della Campania.

Le persone attualmente positive sono 2759. Purtroppo ci sono undici vittime, che portano così il totale a 48. Si contano anche 4 pazienti in più ospedalizzati. Per fortuna non ci sono cittadini giuglianesi ricoverati in terapia intensiva. Un dato confortante è dato dall’aumento dei guariti: Stando all’ultimo aggiornamento – che risale al 27 novembre – le persone guarite dal Covid nella terza città della Campania sono 319.

“Purtroppo negli ultimi quattro giorni la nostra città ha registrato undici decessi. Un bilancio grave, di cui avverto forte il peso. Ed è per questo che non mi stancherò mai di invitare tutti alla massima attenzione, al rispetto delle regole, alla cura per il bene comune”, scrive il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, su Facebook.

“Davanti a questi lutti, per i quali esprimo cordoglio e vicinanza alle famiglie che ne sono state colpite, le altre notizie passano in secondo piano. Bisogna però sottolineare quanto le vigenti ordinanze stiano contribuendo a limitare la curva del contagio, con il numero dei guariti in crescita: il dato non è aggiornato, mancano tutti quelli di oggi ma in tre giorni sono pressoché pari ai nuovi contagi registrati in quattro giorni”, conclude il primo cittadino.

