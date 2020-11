La Lega Nazionale Dilettanti ha fissato la data del 6 dicembre per la ripresa regolare del Campionato con le partite della 7 giornata (la 9 per i gironi A e C) che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Priorità quindi ai recuperi ancora da giocare calendarizzati per domani, domenica 29 novembre.

I recuperi ancora non programmati si disputeranno dopo il 6 dicembre e ogni squadra avrà comunicazione dalla Lega. Il Giugliano dovrà recuperare diverse gare a partite da quella di domani in Sardegna con il Muravera. I tigrotti si sono allenati regolarmente già da qualche giorno quando tutto il gruppo squadra è tornato al De Cristofaro agli ordini di mister Agovino.

Non sarà una gara facile ma i gialloblù hanno lavorato tanto dopo lo stop forzato e il covid che ha colpito mezza rosa. Domani in Sardegna bisognerà ritrovare il passo gara e provare ad approfittare anche dell’inattività degli avversari.

Domani ci saranno altre sfide del Girone G in programma proprio per ripartire poi, domenica prossima, con le partite da calendario. Il Giugliano sarà di scena ancora in trasferta con la temibile Afragolese. Prima del calcio d’inizio di ogni incontro verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Diego Armando Maradona. Arbitro della gara di domenica, in programma alle 14:30 in Sardegna, il signor Silvio Torreggiani di Civitavecchia.

