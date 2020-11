Frattamaggiore in lutto per la morte di Valentina Dovere, una ragazza di appena 30 anni. Sui social sono tantissimi in questi giorni i messaggi di cordoglio dedicati da amici, parenti e conoscenti. La giovane si è arresa a un brutto male dopo aver lottato per due anni.

Frattamaggiore in lutto per Valentina: “Il mio angelo biondo è volato in paradiso”

Tra i tanti messaggi commoventi c’è quello del papà. “trent’anni segni particolari: bellissima, tanti progetti e tanta voglia di vivere, non sono bastati a tenere in vita la mia Valentina” ha scritto. “Dopo 2 anni di battaglia, con quella maledetta bestia, il mio angelo biondo, si è dovuta arrendere, ed è volata via in paradiso”.

La bacheca della ragazza è tempestata di commenti e ricordi. “Vale, quante cose potrei dire su di te – il post di Iolanda – quante ne abbiamo fatte insieme, quanto progetti c’erano, mille risate mille pianti quanto supporto ci siamo date. Ma tu la più forte di tutti, il tuo dolore si nascondeva dietro al tuo splendido sorriso eri così sincera schietta ma sempre disponibile verso tutti”.

“Il tuo sorriso era bellissimo come te, come la vita che amavi e che purtroppo hai lasciato troppo presto. Mi parlavi dei viaggi che volevi fare…dei sogni che avevi..Ti ho voluta bene fin da subito. Mi dispiace Vale non sarebbe dovuta andar così! Ti porterò nel cuore sempre sempre!”, scrive Jole. I funerali della giovane si sono celebrati ieri in forma privata, in ossequio alle norme anti-covid.



