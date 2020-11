Una lunga e commossa lettera da dedicare al papà a cui non ha potuto dare neppure l’ultimo saluto. Diego Junior Maradona ha affidato ai social il suo addio al papà. “Quanto sono stato felice con te non lo puoi immaginare. Solo guardandoti al mio fianco mi sentivo invincibile”. Comincia così la lunga lettera dedicata a Maradona, scomparso due giorni fa all’età di 60 anni.

Lettera Diego Maradona Junior

“E non puoi immaginare quanto mi mancherà il tuo abbraccio, papà. Quanto mi mancherà sedermi accanto a te per guardare una partita del Napoli. E i miei figli? Come potranno crescere senza un nonno così affettuoso? Ti prometto che saranno sempre accanto a te, che ti difenderanno e saranno orgogliosi del loro nonno. Papà, capitano del mio cuore, non morirai mai perché ti amerò fino al mio ultimo respiro. Aspettami e vienimi a prendere quando arriverà la mia ora perché ti ho sempre voluto al mio lato, perché un figlio con il padre accanto non ha paura di niente. Buon viaggio, 10 del mio cuore. Ti amo”, ha concluso Diego Jr.

Oltre a lui anche la figlia Dalma ha lasciato un messaggio sui social al padre. “Ho sempre avuto molta paura della mia morte, ma non oggi – ha scritto -. Perché so che questo sarà il momento in cui ti rivedrò e ti abbraccerò di nuovo – scrive Dalma Maradona – Mi manchi già pa! Resisterò qui, senza quella parte del mio cuore che ieri hai portato con te! Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita perché ti ringrazio per la vita condivisa! Sono distrutta ma andrò avanti!”.

