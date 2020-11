È successo ancora, bimba dimenticata in auto muore dopo diverse ore a causa del caldo rovente. I fatti sono accaduti in Australia. Si tratterebbe di una bimba anche se, al momento, la polizia non ha confermato il sesso della vittima. L’auto era in sosta in un parcheggio dell’ospedale

I fatti

Quanto accaduto nelle ore precedenti alla tragedia non è ancora del tutto chiaro: per ora si sa che la polizia è stata allertata da una infermiera del Townsville University Hospital, nello stato australiano del Queensland, nel pomeriggio di venerdì.

In quell’ospedale era arrivata una donna, forse la madre della vittima, con il bambino morto in auto. Probabilmente il bambino è stato lasciato per molto tempo chiuso nella vettura al caldo.

Al momento, ha reso noto la polizia australiana, non sono note ulteriori informazioni sull’accaduto. In questi giorni nello stato australiano fa molto caldo: venerdì a Townsville il termometro ha superato i 32 gradi. La polizia sta indagando sull’incidente e l’indagine è in corso.

