“Buonasera cari concittadini, oggi per noi napoletani è stato un giorno triste, tanto triste per la perdita del nostro caro Diego. Purtroppo però devo comunicarvi anche un’altra notizia, dopo il solito tampone di routine sono risultato anche io positivo al Covid-19 e nelle ultime ore sono iniziati i primi sintomi”. Lo scrive il primo cittadino di Cercola, Vincenzo Fiengo sul suo profilo Fb, ieri sera, annunciando così di essere risultato anch’egli positivo al Covid-19.

Covid nel Napoletano, positivo sindaco Fiengo: “Batterò questo mostro”

I sintomi, come ha spiegato, sono comparsi in tarda serata all’improvviso: “Faccio il test ogni 15 giorni, l’ultimo l’altra mattina – ha spiegato – ieri mi sentivo benissimo ma nel tardo pomeriggio sono iniziati i sintomi. Per questo continuo a ripetere a tutti di non sottovalutare questo virus, apparentemente silente: raccomando senza stancarmi: mascherina e distanziamento”.

“Adesso tocca a me staccare un attimo la spina e concentrarmi per battere al più presto questo maledetto mostro”, ha detto Fiengo, che ha poi spiegato che per quanto possibile, continuerà in questi giorni a coordinare l’emergenza in piena sinergia con la giunta e ad aggiornare costantemente i cittadini anche in vista della prossima riapertura della scuola.

