Sono parole che hanno messo in agitazione il mondo scientifico quelle pronunciate dalla virologa Ilaria Capua. Il tema è quello già affrontato negli ultimi giorni da Andrea Crisanti, medico controcorrente: il vaccino. Secondo la professoressa Capua, anche chi si vaccina può infettarsi comunque e trasmettere la malattia.

Ilaria Capua sul vaccino: “Chi lo assume, può infettarsi lo stesso. Non sarà sicuro del tutto”

“Chi si vaccina contro il coronavirus non si ammala ma si può infettare lo stesso e trasmettere la malattia se non porta la mascherina”, ha dichiarato Ilaria Capua, direttrice dell’Uf One Health Center, a DiMartedì, su La7.

Frasi che pesano, soprattutto in un periodo in cui il vaccino non gode di una buona reputazione, ancor più dopo le perplessità espresse sulla sua efficacia dal virologo Andrea Crisanti. “Esistono pochissimi vaccini che danno immunità sterile. Nel mondo reale – specifica la Capua -, se sono vaccinato ho una barriera che mi protegge dalla malattia. Ma da vaccinato posso andare in giro come se fossi sicuro al 100%? La risposta è no. Quando si parla di efficacia, si fa riferimento alla malattia”. Quindi aggiunge: “Il vaccino non è efficace al 100% contro l’infezione, ma la riduce drasticamente. Quando arriverà il vaccino, quindi, non ci sarà un liberi tutti. Oltretutto ci vorranno mesi per vaccinare tutta la popolazione, servirà un piano molto ben organizzato. Il vaccino non è la panacea, è uno degli strumenti”, ripete.

Vaccino obbligatorio contro i no-vax?

Il nodo da sciogliere sarà l’obbligatorierà. Il governo per ora ha adottato la linea morbida, ma nulla esclude che, una volta introdotta, la vaccinazione possa diventare obbligatoria per garantire un’adeguata copertura della popolazione e il raggiungimento dell’immunità di gregge. Del resto il fronte dei complottisti e dei no-vax cresce di giorno in giorno: secondo recenti sondaggi, circa il 25 % della cittadinanza è scettico sull’uso del vaccino e ammette che valuterà se farlo o no.

