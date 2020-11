Si torna in classe. Almeno per quanto riguarda asili nido, scuola dell’infanzia e prima elementare in Campania. L’Unità di crisi, al termine di una lunga riunione – informa l’Anci Campania – ha dato il via al ritorno in aula, da martedì 24 novembre, in presenza degli alunni più piccoli e di quelli delle classi 0-6 di età.

Campania, l’Anci: “Da domani a scuola”. Ma la Regione posticipa di un giorno

“Questo in quanto i dati dello screening, avviato giorni fa su personale docente e non docente,alunni e familiari coinviventi, insieme al migliorato contesto epidemiologico, hanno convinto gli esperti per un ritorno alle attività didattiche in presenza”, scrive l’Anci Campania.

Tuttavia, è concesso ai dirigenti scolastici “di scegliere di mantenere la modalità a distanza”. Lo stesso vale per i sindaci “i quali, a seguito della valutazione del contesto epidemiologico locale (e quindi del numero di casi positivi nel loro territorio), potranno adottare misure più restrittive e valutare un prolungamento della chiusura”.

“Le attività di screening – prosegue l’Anci – perseguiranno nei prossimi giorni per consentire il ritorno in presenza delle classi fino alla prima media (previste per il 30 novembre)”. Restano attualmente a distanza le lezioni per le scuole superiori di primo e secondo grado e per le altre classe elementari.

