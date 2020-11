Gerry Scotti torna finalmente a casa. Il popolare conduttore tv lo ha scritto poco fa sui social dopo essere stato ricoverato in ospedale. Anche lui era risultato positivo al tampone, (il ricovero in terapia intensiva, come precisato in una nota stampa, non c’è mai stato ma le condizioni del conduttore erano peggiorate).

“A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò”.

