Scatta da domani, domenica 15 novembre, la zona rossa per la Toscana e la Campania. Marche, EmiliaRomagna e Friuli Venezia Giulia, invece, diventano zona arancione.

Per gli spostamenti diventa nuovamente obbligatorio il modulo di autocertificazione. Si può uscire e muoversi soltanto per comprovate esigenze lavorative, per motivi di studio, salute e necessità.

Autocertificazione per la zona rossa

Nella zona rossa è vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per i motivi sopra elencati. Sono vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

In caso di controlli è necessario esibire il modulo di autocertificazione che certifichi il motivo per cui si è in strada. Se non lo si possiede, sarà fornito dalle forze dell’ordine.

Al momento queste sono le regioni dichiarate zona rossa: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia di Bolzano, Toscana, Campania Calabria.

Il modulo di autocertificazione editabile: scarica qui il Pdf.

