Ottaviano. Nuova ordinanza del sindaco nel comune di Ottaviano. Il primo cittadino Luca Capasso, ha emanato una nuova ordinanza che impone norme più stringenti per contenere il Sars-Cov-2. Tra i provvedimenti adottati dal sindaco Capasso, c’è il divieto di circolare in automobile in più di due persone (fatta eccezione per i conviventi), il divieto di fumo nei luoghi pubblici e il divieto di circolazione per tutti i veicoli guidati da minorenni dopo le ore 18.

Divieto di circolazione in auto con più di 2 persone a bordo

La giunta comunale di Ottaviano, presieduta dal sindaco Luca Capasso, in accordo con l’Unità di Crisi, ha varato nuove regole che partiranno da sabato 14 novembre. L’ordinanza impone ai cittadini di circolare in auto con a bordo un massimo di 2 persone.

Un’unica eccezione

La norma, come già accennato, diventerà obbligatoria a partire dal 14 novembre. L’unica eccezione riguarda i conviventi. Per il resto, a Ottaviano, chi vorrà andare in auto, potrà farlo al massimo con un’altra persona.

