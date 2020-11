NAPOLI. Un racconto straziante, di quelli che in queste settimane purtroppo se ne ascoltano diversi. Oggi la figlia di un uomo di 79 anni morto al pronto soccorso del Cardarelli ha denunciato la “sparizione” degli effetti personali del papà.

La donna è intervenuta nel corso della trasmissione di La7 Tagadà per denunciare quanto accaduto. Provata dal dolore, ha spiegato che il padre era giunto in ospedale sabato tramite un’ambulanza privata dopo che per 19 giorni era stato a casa dopo la positività al Covid. L’uomo aveva già avuto 6 bypass e per questo la famiglia era preoccupata. La donna ha poi aggiunto un particolare: gli effetti personali del padre non sono stati restituiti alla famiglia.

Il padre, stando alle parole della donna, era andato in ospedale con due cellulari, un portafogli, la fede nuziale e una borsa. “Non siamo riusciti a salutare nostro padre, abbiamo visto solo la sua bara – dice una delle figlie -. Mio padre quando è arrivato in ambulanza aveva degli effetti personali: due telefoni, la fede nunziale, l’orologio e una borsa. Ora non si trovano la fede nunziale, l’orologio di mio padre e la borsa. Una beffa: siamo arrabbiati, delusi”.

