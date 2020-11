E’ in queste ora che si sta decidendo il destino della Campania per le prossime settimane. La regione, che al momento è zona gialla, non si sa se diventerà zona rossa, arancione o resterà tutto così com’è oggi.

La decisione, rimandata ieri, era attesa entro oggi. Ma le ultime notizie sono discordanti: fonti di Governo spiegano che non è in arrivo nessuna nuova ordinanza del ministro Speranza. Questo significa che la Campania potrebbe non cambiare colore.

Stando ad alcune ultime informazioni pare che Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto siano le quattro Regioni per cui l’Istituto superiore di sanità, sulla base dei dati dell’ultimo monitoraggio, riterrebbe opportuno che siano anticipate le misure più restrittive. Ciò sulla base del report, che indica le regioni entrate in scenario 4 a rischio moderato con alta probabilità di progressione.

A questo punto tocca al Governo stabilire se queste Regioni possano continuare a restare in zona Gialla almeno per le prossime 24-48 ore oppure tutte insieme passare in zona arancione. (leggi qui cosa cambierebbe se diventasse zona rossa)

La zona gialla è l’area del Paese per la quale sono in vigore le più blande tra le misure anti-Covid previste dall’ultimo Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm). Tra le misure già in atto in queste regioni, ad esempio, il «coprifuoco» a partire dalle ore 22. Le voci che si sono rincorse nel pomeriggio sono state frenetiche. Al momento si sa solo che i tecnici del ministero della Salute sono sul territorio per una ricognizione sui dati dell’epidemia di Coronavirus. Si stringono i tempi per avere un quadro preciso che consenta di prendere contromisure.

continua a leggere su Teleclubitalia.it