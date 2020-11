Giugliano. Lacrime e dolore per la scomparsa di Giovanna Palma. La scomparsa della donna, titolare storica della lavanderia di Corso Campano, ha gettato parenti e amici nello sconforto. La notizia, in poco tempo, si è diffusa rapidamente. In molti, attraverso i social, hanno voluto ricordare Giovanna con un messaggi e post nei vari gruppi Facebook giuglianesi.

Il post

“Il gruppo si stringe al dolore della famiglia della nostra amica Giovanna per la sua scomparsa.

Oggi il gruppo resterà in lutto e verrà usato SOLO come bacheca per un ultimo saluto.

Siamo simpatici ma anche una grande famiglia e lei, Giovanna, ne faceva parte.”

