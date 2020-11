Villaricca. Il Coordinamento politico Napoli Nord saluta con rinnovato entusiasmo l’impegno dell’On.Porcelli in alcune tra le più importanti Commissioni regionali. Consapevoli della complessità di questo momento, sappiamo che la priorità è la lotta al coronavirus ma, nello stesso tempo, riteniamo opportuno ribadire la centralità del rilancio dell’Area nord di Napoli come volano per lo sviluppo di tutta la Regione Campania.

La presenza dell’On. Porcelli nelle Commissioni regionali al Bilancio, Trasporti/Urbanistica, Ambiente, Agricoltura/Pesca sollecita, in tutti noi, un impiego ed una responsabilità ancora più forti. In questo senso, siamo convinti che fare squadra, adesso più che mai, è veramente fondamentale. Raccordare le istruzioni, dai piani comunali alla più ampia visione progettuale del Consiglio Regionale, è una scelta strategica irrinunciabile. Noi, come Coordinamento politico territoriale, ribadiamo il nostro comune impegno a sostegno dell’On Porcelli quale riferimento politico ed istituzionale serio e credibile.

comunicato stampa

