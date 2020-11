Carlo Conti è stato dimesso dall’ospedale di Firenze dove era stato ricoverato qualche giorno fa per Covid.

Covid, Carlo Conti torna a casa: l’annuncio su Instagram

Il conduttore di Tale e Quale Show ha dato la buona notizia ai fan con un post su Instagram che lo ritrae in auto, con la mascherina. A corredo della foto una breve frase: “Verso casa! Home sweet home”.

Carlo Conti si era rivelato positivo al virus qualche settimana fa, ma le sue condizioni non destavano preoccupazione tanto che aveva condotto il programma in “smartworking”. Poi l’annuncio del ricovero. Anche in quella occasione, Conti aveva tranquillizzato tutti sul suo profilo Instagram, spiegando che era “Tutto sotto controllo , da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid”.

