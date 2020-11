Non ce l’ha fatta Antonella Patrone, 57 anni. L’infermiera dell’ospedale Cardarelli è stata stroncata dal Covid che lei stessa combatteva in prima linea in queste settimane difficili per Napoli e la Campania.

Napoli, muore di Covid infermiera del Cardarelli

Non è chiaro se la donna si sia infettata durante il suo turno di lavoro. Come spiega Anteprima24.it, Antonella si era ammalata due settimane fa ed era stata ricoverata presso lo stesso nosocomio dove era impiegata.

Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate negli ultimi giorni. A quanto pare non soffriva di altre patologie. Lascia un figlio di 19 anni. Tantissimi in queste ore i messaggi di cordoglio di parte di amici e colleghi apparsi sui social network. “Il Cardarelli è in lutto – scrive Alfredo – la nostra cara collega infermiera non ce l’ha fatta. Lascia il campo di battaglia per volare accanto al Signore. Riposa in pace”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it