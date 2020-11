Ancora decessi da Covid in Campania. All’ospedale Moscati di Avellino tre pazienti sono morte nel giro di poche ore. La prima vittima è una donna di 93 anni, residente a Volturare Irpina. L’anziana, positiva al nuovo Coronavirus, era stata trasportata in gravi condizioni al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 3 novembre.

Successivamente la paziente era stata ricoverata in terapia subintensiva nel reparto di Medicina d’Urgenza. In tarda mattina è spirata una 81enne di Avellino. Subito dopo è morta una 86enne di Aiello del Sabato che era stata già ricoverata in gravi condizioni.

Nel bollettino odierno dei contagi, si registrano 4309 contagi e ben 15 decessi portando così il totale delle vittime a 811. Ieri, invece, l’Unità di Crisi aveva segnalato ben 40 decessi, avvenuti tutti tra il 12 ottobre e il 5 novembre.

