Foggia, maxi focolaio in una casa di riposo: positivi 70 ospiti, 28 dipendenti e già 3 morti

Un nuovo focolaio è scoppiato in una casa di riposo a Foggia. Tutti gli ospiti della struttura “Fondazione Palena”, in totale 70 anziani, sono risultati positivi al Covid-19.

Foggia, maxi focolaio in una casa di riposo: positivi 70 ospiti, 28 dipendenti

Inoltre, tra i casi ci sono anche 28 dipendenti, quasi tutti asintomatici. Tre tra gli ospiti anziani, invece, sono già deceduti a causa del virus.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il contagio sia partito da un’operatrice socio sanitaria (Oss) che a fine ottobre ha scoperto di essere positiva. “Durante la settimana appena trascorsa tre anziani sono deceduti – hanno dichiarato alcuni parenti dei degenti – Mentre altri due sono stati ricoverati in ospedale“. Attualmente i pazienti vengono assistiti – fa sapere la Asl di Foggia – da quattro medici dell’Usca, l’unità speciale di continuità assistenziale.La Puglia è tra le 13 regioni che sta già utilizzando i posti letto di terapia intensiva che dovrebbero essere dedicati ai pazienti non Covid-19: è quanto emerge dall’Instant Report Covid-19 dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica. Nel dettaglio, sono 122 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni contro i 104 posti letto riservati al Covid; in totale negli ospedali vengono assistiti 909 pugliesi positivi, +42 rispetto a ieri. Ieri in Puglia si sono registrati 946 nuovi casi di coronavirus su 7728 tamponi processati. Sono stati registrati anche 13 decessi, di cui 7 nella provincia di Foggia, 2 nel Barese, 2 nel Brindisino, 2 nel Tarantino. Gli attualmente positivi sono 15.629.

