Torre Annunziata. Purtroppo si sono registrati già due decessi nella casa famiglia di Corso Umberto I, a Torre Annunziata, già attenzionata per un focolaio che ha interessato anche alcuni operatori. Il primo cittadino, Vincenzo Ascione, si è espresso sulla vicenda fotografando una “situazione drammatica.”

Focolaio in una Rsa

«Le donne ospitate all’interno della Rsa – prosegue il primo cittadino – sono tutte in età avanzata e con patologie pregresse, e la loro positività al Covid potrebbe provocare un ulteriore peggioramento delle condizioni di salute».

Il quadro, già allarmante nei giorni scorsi, si è ulteriormente e pesantemente aggravato con il decesso di due anziane, ai cui parenti sono arrivati «il profondo cordoglio e la vicinanza» da parte dell’amministrazione comunale.

«Nel pomeriggio di ieri – sottolinea il sindaco – è intervenuta, in accordo con i familiari, una cooperativa di Castellammare di Stabia che, con i suoi operatori, si sta prendendo cura delle donne rimaste all’interno della residenza per anziani. In queste ore continueremo costantemente, insieme all’Asl, a monitorare l’evolversi della situazione».

continua a leggere su Teleclubitalia.it