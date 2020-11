“Chiedo ai cittadini di comportarsi come se ci fosse il lockdown, anche se non c’è. Vi chiedo di comportarvi come se avessero deciso di chiudere tutto, diamo noi prova di autodisciplina”. Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook.

“Abbiamo già fatto meravigliare l’Italia per la tenuta a marzo, diamo anche oggi prova di senso di responsabilità. Se saremo rigorosi nei comportamenti vinceremo questa battaglia”.

Il governatore campano De Luca ha ribadito anche il suo appello “ai sindaci dei Comuni più grandi perché lavorino per ridurre la mobilità del 50%, ricordo ai cittadini se ognuno fa il proprio comodo avremo da soffrire. Ho visto che il sindaco di Salerno si predispone a chiudere il lungomare e le aree di maggiore assembramento. Possiamo chiedere un sacrificio, che non mi pare enorme, per un mese di non andare a passeggio inutilmente”.

De Luca è tornato a chiedere controlli alle forze dell’ordine: “Chiedo alle forze ordine – ha detto – di essere rigorosi nei controlli di chi è senza mascherina e di chi va in giro dopo le 22.

