Resta altissimo il numero dei nuovi contagiati in Campania nel primo giorno di “zona gialla”. Oggi si registrano quasi 3900 positivi al Covid-19. Preoccupa anche il numero dei decessi: sono 17 i morti in un solo giorno. Restano invece stabili i ricoveri in terapia intensiva.

Campania, 17 morti in un giorno: il covid avanza nella regione più colpita al Sud

A meno di 24 ore dall’entrata in vigore del nuovo DPCM governativo che istituisce per la Campania la fascia di rischio più bassa, si registrano in un solo giorno 3888 nuovi positivi e ben 17 decessi (l’altro ieri erano 24. Ieri 15). Resta così alto il dato dei nuovi contagiati, a fronte soprattutto di un numero di tamponi inferiore rispetto a quello di ieri. Il governatore Vincenzo De Luca, in disaccordo con la linea morbida del Governo Conte, ha già annunciato la conferma della chiusura degli istituti scolastici e ha invitato i sindaci a blindare piazze e lungomari. Di seguito i dati del bollettino.

Asintomatici: 3.678 Sintomatici: 210 Tamponi del giorno: 19.568 Totale positivi: 73.501

Totale tamponi: 1.051.304 ​Deceduti: 17

Totale deceduti: 756 Guariti: 311

Totale guariti: 14.697 Report posti letto su base regionale:

Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 590

Posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva attivabili: 243

Posti letto di terapia intensiva occupati: 174

Posti letto di degenza attivabili: 1.940

Posti letto di degenza occupati: 1.608

