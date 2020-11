Il nuovo dpcm firmato dal premier Conte ieri notte entrerà in vigore da venerdì 6 novembre e non più da domani. Si rimane ancora in attesa della collocazione delle regioni nelle varie fasce che verrà fatta dal ministro della Salute sulla base di 21 parametri.

Dpcm slitta al 6 novembre, stasera il premier illustrerà le misure

Stasera il presidente del Consiglio illustrerà le misure contenute nel nuovo Dpcm stasera, alle ore 20.20.

“Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm – quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse – saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre. Lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”, si legge nella nota di Palazzo Chigi.

