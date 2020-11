Nasce da qui Villaricca 2021, il laboratorio politico presentato ieri in una conferenza stampa online sulla pagina Facebook Tg club teleclubitalia. I promotori di questo esperimento che prende vita in vista delle elezioni amministrative che si terranno in città in primavera, hanno spiegato i motivi che hanno portato alla nascita di questa maxi alleanza tra liste civiche e Movimento 5 stelle da contrapporre alla coalizione Pd guidata dalla sindaca Punzo.

Alla conferenza hanno preso parte tutti i rappresentanti delle varie liste. L’obiettivo, spiegano, è di creare un manifesto politico condiviso da tutti e proporsi come novità nel panorama locale.

La particolarità di Villaricca 2021 è sicuramente la presenza del Movimento 5 stelle.

