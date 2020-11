Il premier Conte ha firmato il nuovo Dpcm che andrà in vigore da domani, giovedì 5 novembre. Sono state approvate una nuova serie di restrizione in base all’emergenza da regione a regione. La Campania è stata classificata come zona “arancione”, ma è ancora in bilico. Potrebbe anche rientrare nelle regione “zona rossa” come Lombardia, Piemonte, Calabria, Alto Adige e Valle d’Aosta.

Le regole nelle zone arancioni

La seconda area è quella arancione, dove ci sarà un inasprimento delle regole rispetto alle zone verdi. Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie qui resteranno chiusi sempre e non più solo dopo le 18. Sono salvi però parrucchieri e centri estetici.

Dovrebbe essere vietato ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza o domicilio, salvo comprovate ragioni di lavoro, studio, salute. Per il resto valgono tutte le regole delle zone verdi: 50 per cento di capienza sui mezzi pubblici, didattica a distanza integrale alle superiori, stop ai musei e coprifuoco dalle 22. (leggi qui tutti i dettagli)



La conferenza stampa Conte del 4 novembre: ci sarà?

In conclusione, Conte potrebbe illustrare i dettagli del nuovo DPCM oggi 4 Novembre 2020, in conferenza stampa. Ma al momento da Palazzo Chigi non è giunto alcuna informazione in proposito.

La diretta del Presidente del Consiglio si dà per scontata, in quanto Conte ha sempre fatto una conferenza stampa dopo la firma ad un DPCM. Ma al momento, non c’è conferma o un orario definito. Si attende l’annuncio tramite i canali social del profili istituzionali del Governo e del premier stesso.

