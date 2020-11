Giugliano. Sono ancora in aumento i contagi a Giugliano. Il sindaco Nicola Pirozzi ha da poco pubblicato un aggiornamento sulla situazione Covid. Attualmente si registrato 347 nuovi positivi con un totale di 1156 casi. 1144 sono in isolamento domiciliare e 12 ospedalizzati. I guariti, invece, sono 106. Purtroppo si registrano anche 5 deceduti.

“Il contagio prosegue la sua marcia al ritmo di quasi cento positivi al giorno, ma questo è il tempo della responsabilità, non dello sconforto, scrive Pirozzi. Giugliano è una città molto grande, in questa fase dove i numeri crescono ovunque il nostro dato è in linea con gli altri.”

L’appello

“Rinnovo il mio appello a tutta la cittadinanza per fare fronte comune contro un nemico insidioso, che può nascondersi anche nell’incontro con un amico, in una chiacchiera scambiata senza mascherina, in quelle leggerezze che non ci possiamo assolutamente permettere.”

