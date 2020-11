Didattica a distanza al 100% alle scuole superiori, limiti alla mobilità fra Regioni a rischio, centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi. E ancora: chiuderanno anche i musei, le sale bingo e quelle scommesse, i mezzi pubblici potranno essere pieni al 50% e ci saranno limiti alla circolazione delle persone di sera.

Il nuovo Dpcm

Saranno queste le nuove restrizioni contenute nell’ultimo Dpcm che il governo varerà nelle prossime ore. Per quanto riguarda il coprifuoco nazionale ancora non è stato specificato l’orario. Il premier Conte ha parlato di “tarda serata”, senza però specificare l’ora precisa. Secondo indiscrezione il coprifuoco potrebbe essere anticipato alle ore 21.

“Nel prossimo Dpcm – ha spiegato Conte – indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio e misure via via più restrittive. L’inserimento di una Regione avverrà con un’ordinanza del ministro della Salute”.

Le parole del premier in diretta

“La pandemia corre repentinamente in Europa, costringendo ogni Paese a varare nuove misure restrittive di settimana in settimana. Entro mercoledì saranno pronte nuove restrizioni”, ha detto Conte in aula.

“Rimetto al Parlamento ogni decisione rispetto alla necessità di misure necessarie con la massima speditezza” per arginare “il repentino aumento del contagio, anche perchè entro il prossimo mese saranno 15 le regioni a rischio”, ha aggiunto all’inizio del suo discorso ai deputati. “Il Parlamento – ha proseguito – potrà esprimersi prima dei provvedimenti del governo e do la mia disponibilità ad accogliere i rilievi che arriveranno”.

