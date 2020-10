Non c’è pace per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La coppia, stando a quanto riportano i gossip, si sarebbe nuovamente separata. I due ci hanno provato, ma “l’esperimento” non sarebbe andato a buon fine. Dopo la rottura annunciata nel 2019, l’ex velina e il calciatore, marito e moglie dal 2016 sembravano tornati felici. Ma dopo l’estate felice con il figlio Maddox, 6 anni, qualcosa non ha più funzionato.

Melissa Satta e Boateng

Niente più foto insieme dall’ultima vacanza di famiglia, lo scorso agosto, niente più tifo di lei sugli spalti quando gioca lui. Non ci sono per il momento annunci ufficiali, ma i social di entrambi, e i proverbiali bene informati, raccontano di vite separate. Sui profili di lei si alternano foto e video di allenamenti, del suo lavoro di modella, con il figlio Maddox, con le amiche; su quelli di lui scatti sul campo da calcio. Insieme non si mostrano ormai da un bel po’.

Durante il lockdown trascorso insieme, i gossip parlavano anche della voglia di dare un fratellino o una sorellina a Maddox: “Io ho due fratelli, so quanto è bello crescere insieme”, aveva detto lei in un’intervista. “E mi piacerebbe che la stessa sensazione la provasse Maddox (…) mi piacerebbe avere un altro figlio. Maschio o femmina”. Ma i piani non sarebbero andati come previsto.

continua a leggere su Teleclubitalia.it