Nelle prossime ore il governo si prepara a varare un nuovo Dpcm. Tra le ipotesi sul tavolo dell’Esecutivo c’è quella delle chiusure territoriali che potrebbero riguardare le province con più casi di contagio.

Prima di prendere decisioni, d’accordo con sindaci e presidenti di Regione, il governo dovrà valutare una serie di fattori. Tra queste c’è sicuramente il numero dei nuovi contagi giornalieri e la sua incidenza sul totale della popolazione di un territorio. Tra le provincie con più colpite dal Coronavirus ci sono sicuramente quelle di Milano, Napoli, Roma e Torino. Roma quasi sparisce dalle province a rischio, ma anche Torino e Napoli non sono più le città nella situazione più critiche. Presenti anche le province più piccole, e non solo le città metropolitane, come quelle di Monza, Aosta, Varese, Prato. Ma anche Milano e Genova.

