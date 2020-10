Napoli. Scoperto un nuovo focolaio nel capoluogo partenopeo: alcune positività sono state accertate nel Convento delle suore Carmelitane Scalze di Santa Maria ai Monti a Napoli, nella zona dei Ponti Rossi.

Napoli, focolaio in un monastero: positive suore di clausura

Sono circa una decina le sorelle che sarebbero risultate positive al Coronavirus. Come anticipa Fanpage.it, il focolaio sarebbe stato scoperto una ventina di giorni fa. Immediatamente sono scattati i soccorsi e l’assistenza sanitaria per comunità religiosa.

Per fortuna le suore sono già in via di guarigione. Secondo fonti della Curia, si tratterebbe dell’unico focolaio per le suore di clausura attivo al momento nel capoluogo partenopeo. Un caso analogo si è verificato anche a Nocera, dove nel monastero di Santa Chiara 7 suore di clausura sarebbero risultate positive al Covid19.

