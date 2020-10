Pozzuoli. Casi positivi all’interno del comune, il sindaco chiude gli uffici fino al 6 novembre. Con l’ordinanza numero 186, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, ha disposto in via cautelativa la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali fino al 6 novembre 2020. Il provvedimento si è reso necessario per permettere la sanificazione degli uffici.

L’accesso ai cittadini sarà consentito solo per improrogabili necessità riguardanti gli uffici demografici e quelli che erogano servizi pubblici essenziali ed esclusivamente tramite prenotazione.

