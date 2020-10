Giugliano. Una notizia che ha scosso tutti e in pochi minuti ha fatto il giro del web. E’ venuto a mancare in queste ore Federico Greco, titolare del noto stabilimento balneare Rama beach a Varcaturo. A causare la morte del giovane, sposato, forse un malore improvviso che l’ha stroncato sul colpo.

I primi messaggi di cordoglio

“Che dire la nostra amicizia e stata virtuale, eri una persona molto speciale indescrivibile, tutti dovremmo prendere esempio da te, mi dispiace non averti conosciuto di presenza, ieri mi hai dato l’ultimo saluto in una chat di gioco, mi si è spezzato il cuore riposa in pace fratello mi mancherai”

continua a leggere su Teleclubitalia.it