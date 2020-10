Napoli. Stamattina, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli, personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli che dispone la misura della custodia in carcere per Pietro Savio nato a Napoli il 9.06.1988, e quella degli arresti domiciliari per Giovanni De Crezio, nato a Napoli il 2.07.1985, gravemente indiziati di rapina aggravata.

Napoli, rapinano Rolex a turista, i fatti

La mattina del 15 agosto scorso in zona Quartieri Spagnoli è stata perpetrata la rapina di un orologio marca “Rolex” del valore di circa 5.000 euro a danno di un turista inglese.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ha ricostruito le fasi antecedenti e successive al reato delineando il modus operandi dei presunti rapinatori, entrambi con precedenti specifici, che hanno seguito la vittima per circa 20 minuti in attesa del momento propizio per agire.

I malviventi hanno pedinato la vittima fino a vico Lungo Teatro Nuovo dove è stata aggredita da un giovane che, dopo avergli strappato con violenza l’orologio dal polso, è stato raggiunto da un complice a bordo di uno scooter con il quale si è dato alla fuga.

All’esito delle indagini il personale della Squadra Mobile ha recuperato la refurtiva che ha successivamente riconsegnato alla vittima.

