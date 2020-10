“L’indennità per questo mese fino al 24 novembre sarà di 800 euro” per gli operatori del settore sportivo. A dirlo è il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora in una diretta sul suo profilo Facebook.

Indennità di 800 euro per lavoratori sportivi

“Io sono il primo che non avrebbe mai voluto che arrivasse il giorno della decisione di bloccare le palestre, le piscine e tantissime altre attività del nostro Paese”, ha dichiarato il ministro Spadafora, nel corso di un’attesissima diretta Facebook per aggiornare sulle misure adottate oggi per aiutare tutti gli operatori del settore, dopo le proteste delle ultime ore.

Il ministro Spadafora ha voluto tranquillizzare tutti gli addetti ai lavori del mondo dello sport confermando l’approvazione di un “decreto che sarà immediatamente esecutivo”.

