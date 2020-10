Campania. Al momento le scuole sono chiuse ma il presidente De Luca vuole riaprirle soprattutto quella primaria. Sono infatti ore decisive su un’eventuale ripresa della didattica in presenza.

Campania, riunione scuole

Oggi ci sarà una riunione per discutere il futuro delle scuole. In particolare, si valuterà se ci siano le condizioni per una riapertura degli istituti scolastici, sulla base ovviamente dei dati del monitoraggio epidemiologico in Campania. La didattica in presenza sarebbe comunque parziale, e si proseguirebbe anche con la DAD.

Si discuterà in particolare dei dati del monitoraggio epidemiologico con particolare attenzione alla scuola primaria: solo se esistono le condizioni di sicurezza sanitaria si potrà riprendere la didattica in presenza, che sarà ovviamente parziale.

La nota del presidente

In relazione al monitoraggio costante sul mondo della scuola, domani si terrà una riunione, convocata dal Presidente Vincenzo De Luca, alla quale saranno invitate la Direzione scolastica provinciale, le organizzazioni sindacali della scuola, i rappresentanti dei pediatri, dell’ospedale Santobono, i dirigenti delle Asl e l’Anci. Saranno aggiornati i dati del monitoraggio epidemiologico con particolare attenzione alla scuola primaria, per verificare se esistono condizioni di sicurezza sanitaria tali da consentire ripresa della didattica in presenza, seppure parziale. Si tratta di un confronto indispensabile per l’aggiornamento dei dati sanitari.

