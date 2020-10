Valerio Picone, del duo “Ficarra e Picone”, è risultato positivo al test sierologico. “Stasera dietro al bancone di Striscia la Notizia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa in via precauzionale”, si legge sul profilo Twitter ufficiale del tg satirico di Antonio Ricci.

