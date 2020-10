Aumentano vertiginosamente i contagi a Giugliano. Stando all’ultimo aggiornamento sul Coronavirus nella terza città della Campania, che risale a venerdì 23 ottobre, si registrano 628 positivi.

Giugliano, boom di contagi in città

Secondo quanto ha affermato il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, durante l’assemblea pubblica dei commercianti svoltasi in Piazza Matteotti, ci sarebbero circa 700 cittadini positivi.

Soltanto lo scorso 20 ottobre l’Asl Napoli 2 Nord aveva segnalato in totale 437 contagi in città. “La media è troppo elevata a Giugliano, dobbiamo stare tutti più attenti. In città c’è un aumento notevole dei contagi. Mi stanno arrivando dati allarmanti. Tra stasera e domani verranno resi pubblici altri dati”, ha detto il primo cittadino.

