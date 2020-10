Muore in casa poco prima dell’arrivo dell’ambulanza. E’ quanto successo in provincia di Napoli al papà del blogger campano Vincenzo Maisto, noto sui social come “Il signor distruggere“. A darne notizia lo stesso scrittore con un post su Facebook.

Vincenzo Maisto: “Mio padre morto con febbre in casa. Non riusciva a respirare”

Non è chiaro se l’uomo fosse o meno affetto da Covid. Tuttavia la testimonianza di Maisto dimostra l’estrema difficoltà che il 118 sta incontrando in queste settimane nel gestire tutte le richieste di aiuto e il livello di congestione degli ospedali”.

“Questa mattina mio padre (che viveva da solo in provincia di Napoli) – scrive il blogger – aveva la febbre e non riusciva a respirare, mia sorella è andata ad aprire la porta all’ambulanza e lo hanno trovato morto in bagno. Ne consegue che questa pagina non sarà aggiornata, almeno per oggi”.

https://www.facebook.com/ilsignordistruggere/posts/3503352479740497

