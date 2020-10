Anche Giovanni Grasso, portavoce del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è risultato positivo al covid-19. L’uomo presenta sintomo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Grasso.

“Venerdì sera avevo la febbre alta, sabato ho fatto il tampone e stamattina ho avuto il responso: positivo. Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene. Tengo sotto controllo la saturazione dell’ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo. Per fortuna giovedì e venerdì, giorni in cui ero potenzialmente infettivo, non ho avuto contatti diretti con il Presidente”.

Ed è notizia di oggi che anche Rocco Casalino, portavoce del premier Conte, è in isolamento fiduciario perchè il compagno è risultato positivo. Oggi infatti Casalino era assente alla conferenza del premier.

