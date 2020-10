Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è in isolamento fiduciario a seguito della riscontrata positività del suo compagno e convivente Josè Carlos, lunedì scorso.

Covid, Rocco Casalino in isolamento fiduciario

Al momento i primi due tamponi effettuati lunedì e martedì sono risultati negativi, ma dovrà sottoporsi ad altri test. Il suo ultimo contatto con il premier Conte è avvenuto nella giornata di lunedì, mantenendo la distanza di sicurezza.

Il compagno di Rocco Casalino è asintomatico. Il portavoce del premier sta trascorrendo la quarantena fiduciaria in casa con lui.

In tanti oggi hanno notato la sua assenza alla conferenza stampa del premier Conte per annunciare le nuove misure restrittive in vigore da domani e fino al 14 novembre in Italia.

continua a leggere su Teleclubitalia.it