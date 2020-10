E’ polemica a Marano dopo l’ultimo consiglio comunale. Le forze politiche Sinistra Italiana e Terra chiedono infatti le dimissioni del sindaco Visconti dopo le dichiarazioni in aula. “All’interrogazione della consigliera Stefania Fanelli in Consiglio comunale,- si legge in una nota – sulla mancata assistenza da parte delle istituzioni tutte, verso le famiglie dei contagiati Covid19 e la drammatica emergenza sanitaria economica e sociale della nostra città, il Sindaco risponde che un congiunto di “un contagiato asintomatico” può uscire ad esempio a fare la spesa.”

Il primo cittadino però chiarisce. Visconti poi spiega che, dopo un colloquio con la protezione civile regionale, ci sono 71 comuni a rischio zona rossa per l’alto indice di contagio ma tra questi non c’è Marano.

