Mugnano. E’ risultato positivo al Coronavirus un dipendente comunale. Per questo motivo il sindaco Luigi Sarnataro ha disposto la chiusura dell’ufficio anagrafe per consentire la sanificazione dei locali.

Mugnano, dipendente comunale positivo: chiuso Municipio, tamponi per tutti

A comunicarlo è lo stesso primo cittadino attraverso un post su Facebook. Per precauzione resterà chiuso al pubblico anche il Municipio. Come previsto dal protocollo, verrà sottoposto al tampone tutto il personale comunale.

“Domani l’ufficio anagrafe sarà chiuso per una sanificazione straordinaria. Un dipendente (che mancava dall’ufficio già da qualche giorno) è infatti risultato positivo al covid. Per precauzione resterà chiuso al pubblico anche il Municipio. Ho disposto anche i tamponi per tutto il personale comunale”, fa sapere il sindaco Sarnataro sul social network.

