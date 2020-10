Ritorna l’autocertificazione in Campania e in altre regioni colpite dalla seconda ondata del Coronavirus. Il ministero dell’Interno ha pubblicato sul suo sito il nuovo modulo di autocertificazione che ogni cittadino deve compilare se per “comprovate esigenze” è costretti a spostarsi all’interno di Lombardia, Lazio e Campania, Liguria e Piemonte.

Nelle rispettive regioni, i governatori hanno firmato le ordinanze che limitano gli spostamenti per cercare di rallentare l’aumento di casi.

Autocertificazione, dove scaricarlo

Il ministero dell’Interno specifica che l’autocertificazione può essere compilata anche al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine. Il modulo può essere scaricato qui (clicca sul link in evidenza).

La scheda va compilata ogni volta e consegnata alle forze dell’ordine, che poi possono effettuare controlli successivi. In caso di visita a un parente o altre persone per motivi d’urgenza non è obbligatorio indicarne le generalità per motivi di privacy.

Autocertificazione in Campania

Dal 23 al 30 ottobre ai cittadini campani sarà vietato spostarsi dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, a meno di comprovati motivi di lavoro, di salute, familiari o legati all’attività scolastica e formativa.

L’ordinanza non impedisce però ai cittadini campani di spostarsi al di fuori della regione, né ai cittadini di altre regioni che arrivino in Campania di spostarsi liberamente tra le province.

