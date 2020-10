È stata una corsa contro il tempo per consentire al rene di arrivare al policlinico Gemelli di Roma e poter essere trapiantato.

Un trapianto di organo a tempo di record è stato reso possibile grazie al tempestivo intervento degli uomini della Polizia Stradale.

Utilizzando la Lamborghini Huracàn in loro dotazione, hanno compiuto il percorso necessario per trasportare un rene da trapiantare con urgenza da Padova a Roma in tempi brevissimi.

Trapianto a tempo record

L’impresa è avvenuta ieri mattina quando la volante super veloce ha prelevato l’organo espiantato a un donatore all’ospedale civile di Padova e poi a sirene spiegate è partita verso la Capitale dove infine lo ha consegnato al personale medico del Policlinico Gemelli di Roma che era in attesa di per procedere all’impianto dell’organo nel paziente in attesa.

La consegna dell’organo a tempo di record è stata possibile grazie alla speciale vettura che la polizia di stato usa appositamente per simili interventi. La Lamborghini in dotazione alla polizia infatti è appositamente equipaggiata per svolgere questo tipo di attività salvavita.

Nel bagagliaio anteriore è sempre alloggiata una speciale attrezzatura frigo per il trasporto urgente di organi e può contare anche su un defibrillatore per il soccorso d’emergenza alle persone.

