Sei mesi dopo il lockdown arriva il coprifuoco. La seconda ondata dell’alto numero di contagi da coronavirus sta di nuovo costringendo le regioni più colpite a reinserire le vecchie rigide misure di limitazione alla libera circolazione dei cittadini.

Lombardia e Campania hanno annunciato che, da giovedì 22 ottobre per la Lombardia e venerdì 23 ottobre per la Campania, dovranno ricorrere al coprifuoco notturno, dalle 23 alle 5 del mattino. Lasso di tempo in cui nessuno potrà muoversi liberamente, se non per ritornare a casa o per comprovati motivi.

Autocertificazione per i movimenti

Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati

alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia

di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli

spostamenti connessi ad esigenze- la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale

responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000- relative a:

– motivi di salute;

– comprovati motivi di lavoro;

– comprovati motivi di natura familiare;

– motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali;

– altri motivi di urgente necessità .

E’ in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale.

L’autocertificazione coprifuoco ottobre 2020 potrà essere richiesta e controllata dalle Forze dell’Ordine in caso di eventuali verifiche ai posti di blocco.

continua a leggere su Teleclubitalia.it